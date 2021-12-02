ФСБ задержала агента военной разведки Украины, готовившего теракт в России

Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали украинского агента-разведчика, который был направлен в РФ для совершения террористического акта. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанным оказался 23-летний житель Киевской области Александр Цилык.

Он признался в том, что его завербовали, а также рассказал, что действовал по поручению подполковника Максима Кириловца.

В качестве теракта задержанный планировал подорвать два самодельных взрывных устройства массой в полтора килограмма.

В ФСБ отметили, что нарушитель в сопровождении начальника и двух других разведчиков нелегально пересек российскую границу.

— В ходе повторного прибытия в Россию А. Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления, — цитирует сообщение службы ТАСС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а также проводятся следственные действия.

В ноябре на территории Республики Крым действовал российский гражданин, завербованный спецслужбами Украины. Он проживал в Ялте и в 2017–2018 годах передавал секретные сведения иностранной разведке, однако его удалось разоблачить.

В августе ФСБ задержала в Туле украинца, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».