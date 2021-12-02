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Детская школа журналистики откроется на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Детская школа журналистики откроется на ВДНХ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с58 Карта всех событий

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ с 5 декабря приглашает творческую молодежь принять участие в новом цикле Детской школы журналистики, мероприятия которого будут посвящены новогодним праздникам. Итогом занятий станет настоящий рождественский журнал.

Ученики школы придумают дизайн издания, разработают обложку и наполнение. Участники научатся видеть сказочное в обыденных вещах и рассказывать о своих открытиях. Журнал станет неожиданным подарком для близких и друзей.

В воскресенье, 5 декабря, пройдет первое занятие «Надеваем волшебные очки», на котором ребята будут говорить и писать о чудесах. В практической части они сделают макет бумажного журнала и сверстают историю о чуде.

Через неделю, 12 декабря, на занятии «Волшебная ниточка» юные журналисты будут иллюстрировать, рисовать заголовки и делать бумажные кармашки для секретов.

На заключительной встрече, которая состоится 19 декабря, каждый напишет письмо самому себе, в котором поделится планами и мечтами, оформит обложку рождественского журнала.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с 1 по 5 декабря зовет горожан принять участие в тематической программе, посвященной освоению космоса человечеством.

В пятницу, 3 декабря, состоится лекция «Космическое право», участники которой узнают о международном соглашении о спасении космонавтов. В программе 4 декабря — лекция «Как астрономы определяют расстояние до звезд?». А 5 декабря гостей центра ждет лекция «Как стать космонавтом?», где обсудят, как происходит отбор в отряд космонавтов, кто такие кандидаты в космонавты, а также узнают о подготовке к полету на орбиту.

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