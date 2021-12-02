Помещение у метро «Преображенская площадь» выставлено на аукцион

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Суворовская улица, 10 Карта всех событий

В ходе открытого электронного аукциона инвесторы смогут приобрести у столицы торговое помещение у метро «Преображенская площадь». Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь выставленного на аукцион объекта составляет 420,5 квадратного метра. Оно расположено на первом этаже девятиэтажного крыла жилого комплекса 2008 года постройки и приспособлено для ведения коммерческой деятельности.

В помещении оборудованы витринные окна, административные и подсобные помещения и есть удобный подъезд для разгрузки товаров. Кроме того, недалеко от помещения находятся магазины, кафе и государственные учреждения.

— Город предлагает предпринимателям на торгах различные помещения, удобные для развития бизнеса. С начала 2021 года заключено 508 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 74,2 тысячи квадратных метров на общую сумму 6,4 миллиарда рублей, — цитирует Гамана официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков сообщил, что на столичном портале поставщиков в 2021 году опубликовали почти 212 тысяч котировочных сессий, что позволило сэкономить 5,6 миллиарда рублей городского бюджета. Этот уровень на треть опередил показатель 2020 года.