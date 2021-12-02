Выставка «История российского дизайна» откроется в Москве

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Московский музей дизайна представляет выставку «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022», которая откроется в Новой Третьяковке.

Экспозиция исследует отечественный дизайн прошедшего столетия в четырех разделах: авангард, ар-деко и сталинский ампир, послевоенный дизайн, современный дизайн.

Посетители увидят объекты, иллюстрирующие инновационные идеи дизайнеров и изделия массового производства: эскизы, реконструкции невоплощенных проектов, макеты, чертежи, концептуальные разработки. Всего представлено более 500 экспонатов.

Во все времена дизайнеры стремились создать для человека идеальную предметную среду — красивую, удобную, безопасную. Часто их мечты разбивались о реальность. Так, практически все проекты художников-конструктивистов 1920-х так и остались экспериментами.

В 1930-е годы дизайн массовой продукции для обычных людей был за рамками грандиозных планов и новых стилей, а методологические прорывы 1960-х, как правило, сохранились только на бумаге. В разделе послевоенного дизайна гости выставки увидят 3D-макет малолитражного автомобиля «Белка» авторства В. А. Арямова.

В разделе, посвященном современности, зрители увидят инновационные проекты и уже успешно реализованные.

Выставка открыта с 7 декабря по ноябрь 2022 года, сообщает пресс-служба выставки.