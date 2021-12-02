Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «История российского дизайна» откроется в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «История российского дизайна» откроется в Москве
Фото: Пресс-служба выставки
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Московский музей дизайна представляет выставку «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022», которая откроется в Новой Третьяковке.

Экспозиция исследует отечественный дизайн прошедшего столетия в четырех разделах: авангард, ар-деко и сталинский ампир, послевоенный дизайн, современный дизайн.

Посетители увидят объекты, иллюстрирующие инновационные идеи дизайнеров и изделия массового производства: эскизы, реконструкции невоплощенных проектов, макеты, чертежи, концептуальные разработки. Всего представлено более 500 экспонатов.

Во все времена дизайнеры стремились создать для человека идеальную предметную среду — красивую, удобную, безопасную. Часто их мечты разбивались о реальность. Так, практически все проекты художников-конструктивистов 1920-х так и остались экспериментами.

В 1930-е годы дизайн массовой продукции для обычных людей был за рамками грандиозных планов и новых стилей, а методологические прорывы 1960-х, как правило, сохранились только на бумаге. В разделе послевоенного дизайна гости выставки увидят 3D-макет малолитражного автомобиля «Белка» авторства В. А. Арямова.

В разделе, посвященном современности, зрители увидят инновационные проекты и уже успешно реализованные.

Выставка открыта с 7 декабря по ноябрь 2022 года, сообщает пресс-служба выставки.

Читайте также:
Музеи Выставки Дизайн
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте