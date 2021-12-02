ФСБ опубликовала видеозапись с признательными показаниями украинских диверсантов

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ФСБ России опубликовала видеозапись с признательными показаниями агентов украинских спецслужб, о задержании которых стало известно накануне.

В указанном видео Игорь Коваль, в частности, подтвердил, что согласился выполнить задание СБУ за вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Другой украинский диверсант Александр Цилык также признался в осуществлении незаконной деятельности на территории России.

— В мае 2021 года я был завербован сотрудником ГУ разведки Украины Кириловцом. Далее он обучал меня работе с тайниками, со спецсвязью, спецдокументацией, выявлению наружного наблюдения и ориентированию на местности, — рассказал Цилык.

Видео: ЦОС ФСБ РФ

До этого сообщалось, что ФСБ задержала украинского агента-разведчика Цилыка, который был направлен в РФ для совершения террористического акта, а также двух диверсантов по фамилии Коваль — отца и сына.

Цилык — 23-летний житель Киевской области. Он признался в том, что его завербовали, а также рассказал, что действовал по поручению подполковника Максима Кириловца.

В ФСБ отметили, что нарушитель в сопровождении начальника и двух других разведчиков нелегально пересек российскую границу.