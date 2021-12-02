Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ опубликовала видеозапись с признательными показаниями украинских диверсантов

Илья Ашуров

Происшествия
ФСБ опубликовала видеозапись с признательными показаниями украинских диверсантов
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ России опубликовала видеозапись с признательными показаниями агентов украинских спецслужб, о задержании которых стало известно накануне.

В указанном видео Игорь Коваль, в частности, подтвердил, что согласился выполнить задание СБУ за вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Другой украинский диверсант Александр Цилык также признался в осуществлении незаконной деятельности на территории России.

— В мае 2021 года я был завербован сотрудником ГУ разведки Украины Кириловцом. Далее он обучал меня работе с тайниками, со спецсвязью, спецдокументацией, выявлению наружного наблюдения и ориентированию на местности, — рассказал Цилык.

Видео: ЦОС ФСБ РФ

До этого сообщалось, что ФСБ задержала украинского агента-разведчика Цилыка, который был направлен в РФ для совершения террористического акта, а также двух диверсантов по фамилии Коваль — отца и сына.

Цилык — 23-летний житель Киевской области. Он признался в том, что его завербовали, а также рассказал, что действовал по поручению подполковника Максима Кириловца.

В ФСБ отметили, что нарушитель в сопровождении начальника и двух других разведчиков нелегально пересек российскую границу.

Читайте также:
Россия ФСБ РФ контрразведка
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте