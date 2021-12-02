Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

Фото: bundeskanzleramt.at

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг, 2 декабря, объявил об окончательном уходе из политики. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

— Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел Карл Нехаммер, — говорится в публикации газеты.

9 октября глава правительства Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне расследования австрийской антикоррупционной прокуратуры в его отношении. Он уточнил, что решил «отойти в сторону», чтобы избежать хаоса и обеспечить стабильность.

Кандидатом на свой пост политик предложил Александера Шалленберга. Тогда Курц перестал быть канцлером, но не сложил полномочий главы партии и лидера фракции в парламенте.

6 октября прокуратура Австрии подтвердила, что ведет расследование в отношении канцлера и девяти его приближенных. Их обвиняют в коррупции и во взяточничестве.

11 октября президент России Владимир Путин поздравил Александера Шалленберга с вступлением в новую должность.