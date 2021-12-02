Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне рассказали, где хотели бы встретить новый год

Анастасия Колоскова

Общество
Россияне рассказали, где хотели бы встретить новый год
Фото: Pexels

Большинство жителей России хотели бы встретить наступление нового года у родных и близких. Об этом говорится в исследовании популярного сервиса путешествий.

Так, провести праздник дома, с родственниками или друзьями выразили желание 27 процентов опрошенных. Еще 16 процентов респондентов мечтают отправиться в Европу, а для 14 процентов идеальной встречей Нового года станет поездка на дачу или в деревню.

О празднике на морском побережье грезят в общей сложности порядка 17 процентов россиян. При этом большинство из них (13 процентов) хотели бы отдохнуть в Египте, на Мальдивах или в ОАЭ, а 4 процента респондентов устроила бы поездка в Калининград, Крым или Сочи.

Десятая часть опрошенных предпочла бы провести праздник в горах. При этом о заграничных горнолыжных курортах мечтают лишь три процента, а остальные желали бы отправиться на Кавказ, Алтай, Урал, Хибины или Камчатку.

Еще 9 процентов респондентов во время праздников хотят улететь как можно дальше из России: в Южную Америку, Юго-Восточную Азию или Австралию. А 7 процентов участников опроса будут рады поездке в загородный отель с баней, SPA и развлекательной программой, пишет «Газета.ру».

До этого россияне составили антирейтинг подарков на новогодние праздники. Список худших подарков возглавили носки, футболки и прочая ненужная одежда.

Читайте также:
Новый год Опросы россияне
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте