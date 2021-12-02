Россияне рассказали, где хотели бы встретить новый год

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Большинство жителей России хотели бы встретить наступление нового года у родных и близких. Об этом говорится в исследовании популярного сервиса путешествий.

Так, провести праздник дома, с родственниками или друзьями выразили желание 27 процентов опрошенных. Еще 16 процентов респондентов мечтают отправиться в Европу, а для 14 процентов идеальной встречей Нового года станет поездка на дачу или в деревню.

О празднике на морском побережье грезят в общей сложности порядка 17 процентов россиян. При этом большинство из них (13 процентов) хотели бы отдохнуть в Египте, на Мальдивах или в ОАЭ, а 4 процента респондентов устроила бы поездка в Калининград, Крым или Сочи.

Десятая часть опрошенных предпочла бы провести праздник в горах. При этом о заграничных горнолыжных курортах мечтают лишь три процента, а остальные желали бы отправиться на Кавказ, Алтай, Урал, Хибины или Камчатку.

Еще 9 процентов респондентов во время праздников хотят улететь как можно дальше из России: в Южную Америку, Юго-Восточную Азию или Австралию. А 7 процентов участников опроса будут рады поездке в загородный отель с баней, SPA и развлекательной программой, пишет «Газета.ру».

До этого россияне составили антирейтинг подарков на новогодние праздники. Список худших подарков возглавили носки, футболки и прочая ненужная одежда.