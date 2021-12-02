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Первый в Подмосковье елочный базар начал работу в Балашихе

Ирина Игнатенко

Общество
Первый в Подмосковье елочный базар начал работу в Балашихе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Балашихе открылся первый в Подмосковье в 2021 году елочный базар, сообщает «Радио 1».

Торговая точка, оформленная в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье», развернулась на площади у Ледового дворца. Здесь можно приобрести более 50 разновидностей отечественных хвойных деревьев: ели, пихты и сосны. Также жители города могут купить лапник, букеты из еловых веток и подставки для деревьев.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, всего в этом городе планируется до конца декабря открыть порядка 30 елочных базаров

Все деревья, которые будут поступать на елочные базары Подмосковья, выращены в питомниках, они имеют сертификаты соответствия, подтверждающие качество и разрешение на продажу.

До этого сообщалось, что более шестидесяти новогодних ярмарок будет организовано в Московской области. Местные жители смогут приобрести изделия народных художественных промыслов от мастеров региона, принять участие в различных развлекательных мероприятиях и мастер-классах.

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