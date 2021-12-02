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Квартиры или деньги получат жильцы взорвавшегося дома в Нижнем Новгороде

Полина Долганова

Общество
Квартиры или деньги получат жильцы взорвавшегося дома в Нижнем Новгороде
Фото: МЧС России

Квартиры в новом доме, нежилое помещение или деньги получат собственники из дома 17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, в котором летом 2020 года произошел взрыв газа. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе местного правительства со ссылкой на первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.

— Стоимость квартир и нежилых помещений будет оценена независимым оценщиком, который будет определен в результате конкурсной процедуры. Жители, выбравшие вариант денежной компенсации, получат выплаты в первой половине следующего года, — приводит его слова РИА Новости.

Для расселения новгородцев выделен участок на улице Героя Васильева.

В администрации также уточнили, что планировка новых квартир будет максимально похожа на ту, которая была во взорвавшемся доме.

В результате взрыва в доме 17 на улице Краснодонцев, который произошел в Нижнем Новгороде 11 июля 2020 года, оказались повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами. Также было нарушено остекление лестничного марша подъезда и двух квартир. Спасатели вытащили из дома 11 человек. В результате случившегося пять жителей дома погибли.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва газа уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

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