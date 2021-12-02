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Заселение еще одного дома по реновации стартовало в Северном Измайлове

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Заселение еще одного дома по реновации стартовало в Северном Измайлове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Заселение пятого жилого дома по программе реновации жилищного фонда стартовало в районе Северное Измайлово на востоке Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что ведомство предложило местным жителям новую недвижимость 30 ноября.

— В сносимой пятиэтажке на 15-й Парковой проживают 208 человек из 77 семей. Для них в рамках реновации возвели современный дом по адресу 15-я Парковая улица, дом № 42, корпус 5... Подать заявления о согласии на предложенное жилье, ознакомиться с дополнительными механизмами по переселению, а также получить у специалистов необходимые разъяснения, в том числе о возможностях суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации», москвичи могут в Центре информирования по переселению, — заявил он.

Гаман отметил, что первый этаж дома по реновации предназначен для размещения коммерческих предприятий и объектов социальной инфраструктуры. Специалисты также благоустроили и озеленили дворовые территории. Здесь разместились игровые и спортивные площадки, пространства для отдыха и другие зоны.

До этого руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что заселение новостройки началось в Рязанском районе на юго-востоке города.

По его словам, теперь Рязанский район стал пятым по счету в ЮВАО, в котором началось переселение по программе реновации.

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