Первое переселение в рамках реновации началось в Рязанском районе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Заселение новостройки началось в Рязанском районе на юго-востоке Москвы, сообщил 2 декабря руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, теперь Рязанский район стал пятым по счету в ЮВАО, в котором началось переселение по программе реновации.

— Новые квартиры по программе реновации также получили в Кузьминках, Люблине, Нижегородском районе и Текстильщиках, — заявил Левкин.

Как утверждает министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, всего обладателями нового жилья станут 2928 человек из 1115 семей.

Всего в Рязанском районе в рамках реновации расселят 72 жилых дома, из которых три будут реконструированы. Площадь жилых помещений в расселяемых зданиях составляет более 240 тысяч квадратных метров. В них проживает порядка 14,3 тысячи человек.

Уточняется, что для волнового переселения в районе подобрано пять стартовых площадок: один объект находится в стадии строительства, а для четырех — идет разработка градостроительной и проектной документации.

1 декабря заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что за прошедшие месяцы 2021 года в эксплуатацию ввели 75 новостроек по программе реновации жилищного фонда в Москве. Он отметил, что построенные жилые дома позволят переселить свыше 35 тысяч москвичей.