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Свыше 160 тысяч раз пассажиры столичного метро оплатили проезд системой Face Pay

Виктория Сикерина

Город
Свыше 160 тысяч раз пассажиры столичного метро оплатили проезд системой Face Pay
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Свыше 160 тысяч поездок пассажиры Московского метрополитена оплатили с помощью сервиса Face Pay за полтора месяца. Об этом сообщил заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Максим Ликсутов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что способ оплаты проезда Face Pay стал доступен на всех станциях столичной подземки 15 октября.

— Ни в одной стране этот сервис не работает в таком масштабе. Face Pay уже выбрали около 45 тысячи пассажиров. Но все другие способы оплаты остаются. Проект взял премию «Формула движения»‎ в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта», что также подтверждает безопасность и высокий уровень нашей IТ-системы, — заявил заммэра.

Сергей Ликсутов добавил, что пассажиры довольны введенной новацией. Популярность Face Pay заметно растет, говорится в сообщении.

19 ноября в Москве заработали еще 52 турникета, с помощью которых в столичном метро можно оплатить поездку по Face Pay.

Так, система заработала на станциях, где была зафиксирована наибольшая заинтересованность пассажиров в оплате с помощью биометрии. К таким станциям отнесли «Китай-город», «Чистые пруды» и «Третьяковскую».

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