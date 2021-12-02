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Ретроспективная выставка Маркуса Люперца впервые пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Ретроспективная выставка Маркуса Люперца впервые пройдет в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Петровка, 25 Карта всех событий

Московский музей современного искусства совместно с галереей Майкла Вернера представляют первую московскую ретроспективную выставку Маркуса Люперца — одного из самых известных представителей современного немецкого искусства. Проект проходит в рамках Года Германии в России при поддержке Гёте-института.

Посетители увидят около 100 картин и скульптур, среди которых ключевые работы художника. Они были лично отобраны художником и включают в себя произведения, созданные с 1960-х годов до сегодняшнего дня. Уникальная экспозиция дает наиболее богатое и полное впечатление как о творчестве Люперца-художника, так и о его личности.

Основной мотив творчества Люперца — аллегорический элемент, именуемый «дифирамб». Определение отсылает к концепции Фридриха Ницше о дионисийском начале в культуре — о восторге забытья и экстазе разрушения. Работы мастера посвящены размышлению об одном и том же круге вопросов — о природе живописного образа, о роли художника, о том, какое место прошлое занимает в настоящем и что ждет его в будущем.

Выставка открыта с 9 декабря по 20 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Старом английском дворе открыта выставка «Эрте. Фантазия длиною в век», посвященная русскому дизайнеру, художнику, скульптору Роману Тыртову (Эрте). На его творчество не влияли ни революции, ни мировые войны, он всегда оставался верен своим изящным фантазиям. Художник работал с Анной Павловой, Матой Хари, Сергеем Дягилевым и Полем Пуаре, оформлял в Голливуде костюмы для фильмов Фреда Нибло и Тода Браунинга, создавал обложки для Harper’s Bazaar и Vogue.

Центральный объект выставки — скульптура «Византия», рядом с которой показана оцифрованная версия одноименной картины с «живыми» элементами. В скульптуре и картине наиболее полно выражены все главные стороны творчества Эрте: любовь к древним цивилизациям, «Русским сезонам» и ар-деко.

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