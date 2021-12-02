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Почти 400 потерявшихся людей обнаружили в метро с помощью системы распознавания лиц

Виктория Сикерина

Город
Почти 400 потерявшихся людей обнаружили в метро с помощью системы распознавания лиц
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Система распознавания лиц выявила 380 потерявшихся людей в столичном метрополитене. Об этом сообщил заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Максим Ликсутов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что среди найденных горожан и туристов 89 детей.

— Важно, что на рынке ценятся именно российские разработчики. И мы рады, что программное обеспечение для систем распознавания в Москве сделано нашими ИТ-компаниями. За биометрией будущее еще и потому, что эти технологии помогают искать людей. В метро система распознавания лиц «Сфера» позволила выявить уже более 2520 граждан, находящихся в федеральном розыске, — заявил заммэра.

Максим Ликсутов добавил, что биометрию могут ввести в разных областях страны, однако это вопрос времени.

— Технология будет становиться привычнее и понятнее, поэтому все больше людей оценят удобство и скорость современных способов идентификации, — заключил он.

Также Максим Ликсутов рассказал, что свыше 160 тысяч поездок пассажиры Московского метрополитена оплатили с помощью сервиса Face Pay за последние полтора месяца.

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