Все новые ковид-сертификаты будут оформляться на год

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Все новые сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции уже оформляются сроком на год. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, теперь сертификаты действительны в течение 12 месяцев, все соответствующие решения по данному вопросу уже приняты.

— Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления. Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Более 70 миллионов россиян привились от коронавируса, в том числе почти три миллиона — за прошедшую неделю. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 30 ноября. Число граждан старше 60 лет увеличилось в структуре привитых, подчеркнул он. Данная категория вызывает у министерства наибольшую тревогу.

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12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.