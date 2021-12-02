«Техноград» на ВДНХ организовал онлайн-обучение по личностному росту

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) проведет онлайн-лекции по личностному росту в рамках курса «Мотивация и ориентация на результат. Как изменить мышление и достигнуть цели». Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в четверг, 2 декабря.

Старт занятий назначен на 3 декабря. В рамках обучения участники научатся подстраиваться под жизненные изменения и разовьют качества характера, отвечающие за раскрытие потенциала личности.

— Личностный рост напрямую связан с профессиональным: работодатели ценят проактивных сотрудников, которые стремятся постоянно развиваться. Это уже второй поток курса по трансформации личности. Мы приняли решение запустить его, поскольку первый оказался востребованным и собрал около 700 человек. По итогам прохождения программы участники получают электронный сертификат, — заявил глава ведомства.

По его словам, в дистанционном курсе предусмотрены пять вебинаров, а также четыре домашних задания. Официальный сайт мэра Москвы опубликовал подробную программу обучения.

Столичный центр «Моя работа» подготовил онлайн-обучение для начинающих бизнесменов. В рамках занятий будущие предприниматели научатся работать с маркетплейсами, продвигать свой товар и правильно формулировать бизнес-идеи. Курс стартовал 2 декабря.