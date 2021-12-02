Эксперт ООН отметил необходимость строительства инфекционных больниц

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Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил необходимость строительства новых инфекционных больниц. Также он посоветовал сделать упор на лечение пациентов, заразившихся коронавирусом, а не на ограничительные и профилактические меры.

— Адекватные меры для России в борьбе с коронавирусом — восстановление инфекционной медицины, — отметил он в комментарии ОСН.

Эксперт напомнил, что больные с опасными инфекциями должны лежать в отдельных боксах и пользоваться индивидуальным санузлом.

Также он отметил, что необходимо решить проблему нехватки медицинских работников в учреждениях. Для этого, по его мнению, стоило бы задуматься об увеличении зарплаты медицинских работников.

До этого врач Андрей Кондрахин описал сценарии победы над коронавирусом. Согласно первому из них, человечество сможет взять коронавирус под абсолютный контроль, и он займет положение сезонного гриппа. Для этого, по словам медика, требуется максимальный уровень коллективного иммунитета.