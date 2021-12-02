Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал, что строительство СВХ завершили на 82 процента

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев рассказал, что строительство СВХ завершили на 82 процента
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительная готовность Северо-Восточной хорды (СВХ) составляет 82 процента. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что создание хордовой дорожной сети — одна из приоритетных задач для столичных властей.

— На сегодняшней день на Северо-Восточной хорде уже возведены восемь из одиннадцати участков общей протяженностью дорог 98,6 километра, включая 63 эстакады, один тоннель, три моста, пять путепроводов и 15 пешеходных переходов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что сейчас строители возводят участки магистрали от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. Также специалисты занимаются проектированием моста через реку Пехорку для соединения СВХ с трассой «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Хордовое кольцо Москвы

Транспортное движение запустили по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) возле станции Московского метрополитена «Ботанический сад». Церемонию открытия посетил мэр Москвы Сергей Собянин 2 декабря.

Глава города отметил, что данный участок магистрали возводили в сложных условиях. По его словам, специалисты завершат строительство всей хорды в течение полугода.

Читайте также:
Андрей Бочкарев Северо-Восточная хорда (СВХ) Строительство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте