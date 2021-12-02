Андрей Бочкарев рассказал, что строительство СВХ завершили на 82 процента

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительная готовность Северо-Восточной хорды (СВХ) составляет 82 процента. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что создание хордовой дорожной сети — одна из приоритетных задач для столичных властей.

— На сегодняшней день на Северо-Восточной хорде уже возведены восемь из одиннадцати участков общей протяженностью дорог 98,6 километра, включая 63 эстакады, один тоннель, три моста, пять путепроводов и 15 пешеходных переходов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что сейчас строители возводят участки магистрали от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. Также специалисты занимаются проектированием моста через реку Пехорку для соединения СВХ с трассой «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Хордовое кольцо Москвы

Транспортное движение запустили по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) возле станции Московского метрополитена «Ботанический сад». Церемонию открытия посетил мэр Москвы Сергей Собянин 2 декабря.

Глава города отметил, что данный участок магистрали возводили в сложных условиях. По его словам, специалисты завершат строительство всей хорды в течение полугода.