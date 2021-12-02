Изменится схема движения транспорта по нескольким улицам в центре Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Гжельский переулок Карта всех событий

Участок местного проезда от дома № 11 по Гжельскому переулку до владения № 15–17 по улице Сергия Радонежского в центре столицы перекроют для проезда автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что схема транспортного движения изменится с 4 по 30 декабря 2021 года, а также с 10 января по 30 апреля следующего года.

— Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

С 13 декабря левый поворот с улицы Новопетровской на улицу Клары Цеткин будет отменен. Изменения введут по просьбе местных водителей, которые, поворачивая налево с улицы Новопетровской, застревали в трамвайных путях.

Также на днях сообщалось, что движение транспорта изменят на участке от проспекта Андропова до улицы Маршала Шестопалова. Здесь проведут работы по строительству объектов метро. По указанным улицам автомобилисты будут проезжать по трем полосам движения в каждом направлении. Это будет возможно благодаря устройству временных уширений.