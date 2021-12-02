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Лавров провел переговоры с Блинкеном в Стокгольме на заседании ОБСЕ

Иван Юминов

Политика
Лавров провел переговоры с Блинкеном в Стокгольме на заседании ОБСЕ
Фото: Twitter / MID_RF

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном в Стокгольме на полях министерского заседания ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД России в четверг, 2 декабря.

— Считаю важной нашу встречу на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Эта организация призвана заниматься укреплением безопасности и сотрудничества на основе консенсуса всех государств-участников, — рассказал Лавров перед переговорами.

Встреча, как уточнил он, будет непродолжительной, но Москва попытается сделать шаг по договоренностям, достигнутым лидерами стран в Женеве. Их смысл в том, чтобы при всех различиях, США и Россия осуществляли ответственный подход, осознавая значение государств для глобальной стабильности, приводит слова Лаврова сайт МИД.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.

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