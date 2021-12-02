Почта Деда Мороза появилась в столичном зоопарке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Почта Деда Мороза заработала в Московском зоопарке. Отправить письмо горожане и туристы смогут до 31 декабря включительно. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в четверг, 2 декабря.

Отмечается, что послания для Дедушки принимают в сувенирном магазине на улице Красная Пресня в центре столицы.

— Сотрудники Почты России привезли нам два почтовых ящика. Один находится внутри магазина — там также есть конверты и ручки. Еще один ящик висит на стене сувенирного магазина со стороны зоопарка. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года, — заявили в пресс-службе зоопарка.

Однако отправить письмо можно не только главному Деду Морозу, но и региональным. Например, удмуртскому исполнителю желаний Тол Бабаю или чувашскому Хел Мучи, говорится в сообщении на официальной странице зоосада в социальной сети Instagram.

18 ноября в 39 столичных парках открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах.