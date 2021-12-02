ФАС утвердила цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М»

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ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 декабря.

— ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник М». Согласованная цена на 30 процентов ниже цены на вакцину для взрослых «Спутник V» и составляет 600,48 рубля, — говорится в сообщении.

Снижение стоимости обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутником V», отмечается в Telegram-канале ФАС.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.