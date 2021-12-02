Эпидемиолог объяснил, как соблюдаются права людей с медотводом от вакцинации

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва стала первым регионом, который вводит единый стандарт по выдаче справок для людей с медотводом от вакцинации от коронавируса. Новые документы жители столицы начали получать уже с 2 декабря.

Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что делать с людьми, которые не могут по медицинским показаниям сделать прививку, и как им перемещаться в условиях действия QR-кодов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как соблюсти права людей с медотводом от вакцинации, не нарушая права других

— Нужно принять правила игры. Для этого сначала нужно установить эти правила и понять, куда причислить людей с медотводом. Эпидемиологического смысла в этом нет. Нужно собрать врачей и договориться, но чтобы не чиновники принимали решения. Нужно определить, какие серьезные медотводы должны быть. Еще я бы подключил страховые компании и включил в страховые случаи последствия прививки. Для формирования популяционного иммунитета необходимо, чтобы 80 процентов населения были привиты, поэтому 10 процентов непривитых граждан в распространении ковида роли не сыграют, — отметил эксперт.

Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько может быть заразным переболевший COVID-19 человек.