Астролог рассказала, в каких цветах нужно украсить дом на Новый год

Фото: Алексей Орлов, Вечерняя Москва

2022 год пройдет под покровительством Голубого (Черного) Водяного Тигра, который не любит слишком яркие и вызывающие цвета. Это нужно учитывать при выборе праздничного декора для дома, рассказала «Вечерней Москве» астролог Светлана Кройцер.

— Основные благоприятные цвета — золотой, все оттенки желтого, синего и зеленого, а также белый, серебристый и черный. Последний лучше использовать в меру, — посоветовала Кройцер. — 2022 год при сложении всех цифр дает шесть. В ведической астрологии шестерка связана с планетой Венера. Она дарит нам благополучие, удачу, комфорт, роскошь и любовь. Поэтому в декор можно добавить розовый, белый и пастельные цвета.

Собеседница «ВМ» порекомендовала при украшении жилища сочетать не больше пяти оттенков, а лучше — три. По ее словам, будет очень хорошо, если оформление елки совпадет с общим декором дома. Кройцер также призвала россиян в предпраздничное время не бояться творить и пробовать новое.