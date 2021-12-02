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Космонавт Вагнер рассказал о своем первом полете на МКС

Ирина Игнатенко

Общество
Космонавт Вагнер рассказал о своем первом полете на МКС
Фото: Роскосмос

Космонавт Иван Вагнер поделился впечатлениями от полета на МКС, к которому он готовился почти десять лет.

По его словам, первые дни полета уходят на адаптацию к условиям невесомости. У многих возникают тошнота и головокружение, но это не должно сказываться на работе.

— Как бы мы ни изучали на Земле, все смоделировать невозможно. Но через месяц полностью втягиваешься в работу, а через четыре месяца даже самые красивые виды становятся обычными, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

По словам Ивана Вагнера, волнение и положительные эмоции захлестывали его перед стартом. Он признался, что не обращал внимания на перегрузку и неприятные ощущения — он получал удовольствие от каждой секунды, проведенной на корабле.

Космонавт добавил, что его поразил вид станции на фоне Земли.

До этого космонавт Олег Котов рассказал о работе за пределами МКС. Он отметил, что человека связывает с поверхностью станции только страховочный карабин, поэтому необходимо быть крайне внимательным во время движения. Также необходимо четко распределять свои силы.

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