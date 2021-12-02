Стоимость нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

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Мировые цены на нефть продолжили падение на фоне информации СМИ о намерении ОПЕК+ не отменять запланированное увеличение добычи.

Февральские фьючерсы на марку Brent упали на 1,95 процента — до 67,54 доллара за баррель. При этом фьючерсы WTI на январь подешевели на 2,06 процента — до 64,2 доллара за баррель, отмечает РИА Новости.

28 октября глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов.

Подходам к изменению структуры мировой энергетики следует быть взвешенными, чтобы мировая экономика не скатилась на «инфляционную спираль», предупредил предприниматель. Эпоха низких цен на энергию, ставшая стимулом развития экономики, может закончиться, заключил Сечин.

29 ноября вице-премьер России Александр Новак рассказал, что обеспеченность страны запасами газа составляет 50 лет, а нефти — 30 лет. Данные ресурсы, как уточнил он, будут востребованы на энергетических рынках в ближайшие годы.