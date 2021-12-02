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Политолог предсказал полную финансовую блокаду Украины со стороны Европы

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог предсказал полную финансовую блокаду Украины со стороны Европы
Фото: president.gov.ua

Политолог Павел Шипилин рассказал, когда Европа перестанет оказывать финансовую помощь Украине.

Он отметил, что украинская сторона постоянно берет займы. Часть нового транша уходит на погашение старых долгов. Но эта схема не будет работать бесконечно.

— Страна так и будет влачить жалкое существование до дефолта, когда страна прекратит отвечать по всем внешним долгам. Другого выхода, честно говоря, я не вижу, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

По словам эксперта, международный валютный фонд прекрасно знает об уровне коррупции на Украине, но продолжает ее финансировать, якобы доверяя обещаниям Киева провести реформы. Но это прекратится через 2–3 года, когда в европейские госструктуры придут новые политики.

Ранее сообщалось, что Киев ведет переговоры с Еврокомиссией о выделении нового финансового транша для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы. Размер финансовой помощи может составить 1,2 миллиарда евро, передает ФАН.

До этого эксперты оценили требования Украины о компенсации от ФРГ.

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