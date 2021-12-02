Депутат МГД Николаева: Внутренние рынки труда могут быть большим ресурсом для стройкомплекса Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Внутренние рынки труда могут быть значительным ресурсом для стройкомплекса Москвы. Об этом рассказала председатель комиссии столичной думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

По ее словам, столице необходимы меры по упорядочиванию в миграционной политике.

— Для тех, кто прибывает из других государств в Россию на работу, должно быть понятно: работа здесь — это привилегия, которая предоставляется и которую легко потерять, если нарушать законы нашей страны, — заявила Николаева.

Также, по мнению Елены Николаевой, необходимо учитывать, что рынок труда будет адаптироваться согласно растущим требованиям в отрасли.

— Рабочие без образования, современных навыков будут требоваться все меньше, и это естественным образом, постепенно и поэтапно изменит баланс в сторону внутреннего рынка труда, — отметила депутат.

Николаева добавила, что столица была популярной не только для мигрантов из Средней Азии, но и со всей России, передает агентство городских новостей «Москва».

— В России существует широкая сеть строительных ссузов, вузов, система повышения квалификации. Они могут готовить сильные кадры в соответствии с требованиями работодателя, с требованиями, которые сегодня применяются на стройках Москвы, и эти кадры должны быть в приоритете для работодателя, — заключила депутат.

Ранее Николаева выразила мнение, что на Лубянской площади необходим памятник защитнику российской государственности. По ее мнению, памятник Александру Невскому как раз и заслуживает быть на этом почетном месте.