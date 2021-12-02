Депутат МГД Николаева: Внутренние рынки труда могут быть большим ресурсом для стройкомплекса Москвы
Внутренние рынки труда могут быть значительным ресурсом для стройкомплекса Москвы. Об этом рассказала председатель комиссии столичной думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.
По ее словам, столице необходимы меры по упорядочиванию в миграционной политике.
— Для тех, кто прибывает из других государств в Россию на работу, должно быть понятно: работа здесь — это привилегия, которая предоставляется и которую легко потерять, если нарушать законы нашей страны, — заявила Николаева.
Также, по мнению Елены Николаевой, необходимо учитывать, что рынок труда будет адаптироваться согласно растущим требованиям в отрасли.
— Рабочие без образования, современных навыков будут требоваться все меньше, и это естественным образом, постепенно и поэтапно изменит баланс в сторону внутреннего рынка труда, — отметила депутат.
Николаева добавила, что столица была популярной не только для мигрантов из Средней Азии, но и со всей России, передает агентство городских новостей «Москва».
— В России существует широкая сеть строительных ссузов, вузов, система повышения квалификации. Они могут готовить сильные кадры в соответствии с требованиями работодателя, с требованиями, которые сегодня применяются на стройках Москвы, и эти кадры должны быть в приоритете для работодателя, — заключила депутат.
Ранее Николаева выразила мнение, что на Лубянской площади необходим памятник защитнику российской государственности. По ее мнению, памятник Александру Невскому как раз и заслуживает быть на этом почетном месте.