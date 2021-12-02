Астролог рассказала, какие испытания принесет солнечное затмение в декабре

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Астролог Алена Никольская составила астрологический прогноз на последний месяц уходящего года и рассказала, как солнечное затмение и день зимнего солнцестояния повлияют на все знаки зодиака.

С 1-е по 4-е число декабря период обещает быть благоприятным и ясным. Однако он поменяется спустя пару дней и станет судьбоносным. Такие кардинальные изменения в жизнь привнесет солнечное затмение.

— Это затмение важно встретить с открытым позитивным сердцем, которое полно любви, уважения и благодарности к окружающим и всему миру, и только тогда вы сможете нейтрализовать все его негативные аспекты, — пояснила Никольская.

В середине месяца, 13 декабря, Меркурий перейдет в знак Козерога, который придаст амбициозности, уверенности всем знакам зодиака. По словам эксперта, такое расположение Меркурия придаст мотивации, чтобы идти к поставленным целям и поможет на пути к карьерному развитию.

Начиная с 19 декабря ретроградная Венера привнесет в жизнь любовь и деньги. 21 декабря все события будет сопровождать зимнее солнцестояние.

— 21 декабря — ключевой момент, когда нас будет немного «отпускать». Солнце вслед за меркуриевой Венерой перейдет в знак Козерога. Такое расположение скажется на том, что ранее напряженная ситуация будет ослабевать, чтобы к началу нового года мы пришли во внутренний баланс, — рассказала астролог Пятому каналу.

Меркурий расположится в созвездии Козерога до 24 декабря, что приведет к повышенной агрессии, провокациям и нежелательным конфликтам на религиозной почве. В этот период стоит избегать людей с нестабильной психикой, которые могут вести себя неординарно.

Астролог добавила, что за финансовыми историями стоит следить с первых чисел декабря, иначе это может привести к риску бессмысленных предновогодних трат.

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