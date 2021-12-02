Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог рассказала, какие испытания принесет солнечное затмение в декабре

Лала Манушакян

Общество
Астролог рассказала, какие испытания принесет солнечное затмение в декабре
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Астролог Алена Никольская составила астрологический прогноз на последний месяц уходящего года и рассказала, как солнечное затмение и день зимнего солнцестояния повлияют на все знаки зодиака.

С 1-е по 4-е число декабря период обещает быть благоприятным и ясным. Однако он поменяется спустя пару дней и станет судьбоносным. Такие кардинальные изменения в жизнь привнесет солнечное затмение.

— Это затмение важно встретить с открытым позитивным сердцем, которое полно любви, уважения и благодарности к окружающим и всему миру, и только тогда вы сможете нейтрализовать все его негативные аспекты, — пояснила Никольская.

В середине месяца, 13 декабря, Меркурий перейдет в знак Козерога, который придаст амбициозности, уверенности всем знакам зодиака. По словам эксперта, такое расположение Меркурия придаст мотивации, чтобы идти к поставленным целям и поможет на пути к карьерному развитию.

Начиная с 19 декабря ретроградная Венера привнесет в жизнь любовь и деньги. 21 декабря все события будет сопровождать зимнее солнцестояние.

— 21 декабря — ключевой момент, когда нас будет немного «отпускать». Солнце вслед за меркуриевой Венерой перейдет в знак Козерога. Такое расположение скажется на том, что ранее напряженная ситуация будет ослабевать, чтобы к началу нового года мы пришли во внутренний баланс, — рассказала астролог Пятому каналу.

Меркурий расположится в созвездии Козерога до 24 декабря, что приведет к повышенной агрессии, провокациям и нежелательным конфликтам на религиозной почве. В этот период стоит избегать людей с нестабильной психикой, которые могут вести себя неординарно.

Астролог добавила, что за финансовыми историями стоит следить с первых чисел декабря, иначе это может привести к риску бессмысленных предновогодних трат.

Ранее астролог и астропсихолог Инга Лозанчич дала советы, как подготовиться ко встрече Нового года.

Читайте также:
судьба Гороскопы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте