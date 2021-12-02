Астролог рассказала, до какого числа нужно успеть купить новогодние подарки

Фото: Pexels

Астролог и астропсихолог Инга Лозанчич дала советы по подготовке ко встрече Нового года.

Новогодняя ночь приходится на убывающую луну. Это значит, что энергоресурс людей будет почти на нуле. В связи с этим эксперт не советует устраивать большое и шумное застолье в новогоднюю ночь. Лучше всего, если за столом соберутся самые близкие родственники и друзья.

Астролог также отметила, что необходимо хорошо обдумать празднование Нового года. В доме не должно быть случайных гостей и непредвиденных ситуаций.

Готовить подарки на Новый год лучше заранее. Лозанчич посоветовала успеть сделать это до 19 декабря. Астролог пояснила, что в период до этого числа Вселенная располагает к тому, чтобы выбрать хорошие подарки, которые понравятся вашим близким, передает издание «Невские новости».

Что касается новогоднего стола, то астролог посоветовала сделать больше блюд с зеленью и разными видами мяса. Стол лучше украсить в золотых и белых оттенках.

До этого эксперт назвал самый популярный новогодний подарок для ребенка.