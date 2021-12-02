Назван самый популярный новогодний подарок для ребенка

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Россияне в данный период чаще всего выбирают для детей в качестве подарка на Новый год плюшевых тигров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков.

По его словам, спрос на символ 2022 года вырос еще в ноябре.

— Лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке. Размер такой игрушки не превышает 20 сантиметров, а цена — не более 700 рублей, что очень удобно, — сказал эксперт.

Ближе к праздникам, предупредил Молотков, стоимость игрушек может вырасти.

Плюшевых тигров покупают не только для детей, но и для друзей, коллег, заметил эксперт. При бережном хранении такой подарок может долго радовать своего обладателя, добавил он.

По данным опроса, жители Москвы планируют потратить на новогодние праздники 23,2 тысячи рублей. Эта сумма оказалась больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса, когда для подобных нужд москвичи готовы были выделить 21 тысячу рублей. На втором месте по размеру праздничного бюджета после столицы — Санкт-Петербург, где люди готовы тратить в среднем 20,4 тысячи рублей, на третьем — Красноярск и Самара с результатом в 19,3 тысячи рублей.