Новогодний бюджет москвичей превысил доковидный уровень

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жители Москвы планируют потратить на новогодние праздники 23,2 тысячи рублей. Эта сумма оказалась больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса и ее влияния на экономику и доходы горожан, когда для подобных нужд москвичи готовы были выделить 21 тысячу рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, в среднем россияне планируют потратить в новогодние дни 18,5 тысячи рублей на одного человека без учета подарков — это чуть больше, чем в 2020 году и по сравнению с годами до пандемии.

Уточняется, что на втором месте по размеру праздничного бюджета после Москвы — Санкт-Петербург, где готовы потратить в среднем 20,4 тысячи рублей, на третьем — Красноярск и Самара с результатом в 19,3 тысячи рублей.

В целом бюджет на встречу нового года и на новогодние каникулы планируют 35 процентов россиян, 45 процентов не ведут подобных расчетов. Молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно определяет лимит праздничных расходов — 48 процентов против 31 процента соответственно.

До этого стало известно, что в среду, 1 декабря, начнут работать новогодние ярмарки в Подмосковье. Отмечается, что в предстоящем сезоне новогодние ярмарки планируется провести в 34 городских округах. Массовое открытие ярмарок с праздничной новогодней тематикой начнется с 20 декабря, на это время приходится пик новогодней торговли.