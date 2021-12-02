Улицу около штаб-квартиры ООН оцепили из-за вооруженного мужчины

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Усиленные наряды полиции прибыли на Первую авеню около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за вооруженного мужчины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 декабря.

— Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, прибыл также микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием. Сотрудники правоохранительных органов не сообщают о причинах происходящего, — говорится в сообщении.

Около одного из входов в штаб-квартиру, как уточняется, находится вооруженный мужчина. Здание закрыто на вход и выход, представители департамента безопасности ООН занимаются оценкой ситуации, отмечает ТАСС.

3 августа СМИ сообщили, что сотрудник полиции скончался в результате стрельбы возле здания Пентагона. Происшествие случилось на близлежащей станции метро, которой ежедневно пользуются тысячи сотрудников, чтобы попасть в штаб-квартиру Минобороны.

Как минимум троих пострадавших доставили в больницы. Поезда метро и автобусы временно объезжали данную местность и не совершали там остановки.