Полицейский погиб в результате стрельбы около здания Пентагона

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Сотрудник полиции скончался в результате стрельбы возле здания Пентагона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служба охраны Пентагона пока никак не комментировала данную новость. У здания успели снять оцепление и вновь открыть его.

Происшествие случилось на близлежащей станции метро, которой ежедневно пользуются тысячи сотрудников, чтобы попасть в штаб-квартиру минобороны.

Как минимум троих пострадавших доставили в больницы. Поезда метро и автобусы объезжают данную местность и не совершают там остановки, отмечается на сайте телеканала.

Злоумышленнику не удалось попасть внутрь Пентагона, так как его застрелил сотрудник охраны. Во время инцидента здание находилось в состоянии локдауна и сотрудники не могли его покинуть.

30 июля сообщалось, что четыре человека получили огнестрельные ранения в районе Вединг в Берлине. Их доставили в больницы.

Правоохранительные органы не исключили версию теракта. В районе инцидента была проведена спецоперация.

Происшествие случилось на парковке перед строительным магазином. Четверо мужчин получили огнестрельные и ножевые ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Личность нападавшего пока не установлена.