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Полиция не стала опровергать версию теракта после стрельбы в Берлине

Анастасия Волоснова

В мире
Полиция не стала опровергать версию теракта после стрельбы в Берлине
Фото: flickr.com / Sascha B.

Правоохранительные органы не опровергли версию теракта после ранения четырех человек в Берлине. С соответствующим заявлением в пятницу, 30 июля, выступила представитель пресс-службы местной полиции.

В результате стрельбы, которая произошла в районе Вединг в Берлине 30 июля, были ранены четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали. В районе инцидента сотрудники правоохранительных органов проводили спецоперацию.

На вопрос о возможно произошедшем теракте в полиции не ответили отрицательно.

— Я не могу сказать, расследование только начинается, — сообщила сотрудница ведомства.

Она рассказала, что инцидент произошел на парковке перед строительным магазином. Четверо мужчин получили огнестрельные и ножевые ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Личность нападавшего пока не установлена. На место стрельбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование, пишет РИА Новости.

При этом в Подмосковье 28 июля мужчина обстрелял окна двух квартир. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого посетитель ресторана в центре Москвы открыл стрельбу из пистолета. Вышедшая из заведения компания мужчин вела себя очень шумно. Жильцы сделали им замечание и вылили сверху стакан воды. В ответ прозвучали угрозы, а один из стоявших достал пистолет и выстрелил вверх.

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