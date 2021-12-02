Земельный участок под строительство торгово-бытового объекта в ТиНАО выставят на торги

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Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В поселении Вороновское выставлен на торги земельный участок для строительства торгово-бытового объекта. Об этом рассказали в пресс-службе московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о выставлении на торги земельного участка по адресу поселение Вороновское, пос. ЛМС, микрорайон Приозерный, владение 1Б (НАО), — говорится в сообщении.

По словам главы комитета и ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке планируется строительство торгово-бытового объекта площадью около 3814 квадратных метров. Здесь будут находиться мастерские мелкого ремонта, ателье, прачечные, химчистки, а также объекты торговли, сообщается на сайте мэра Москвы.

В четверг, 2 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, что в ходе открытого электронного аукциона инвесторы смогут приобрести у столицы торговое помещение у метро «Преображенская площадь».