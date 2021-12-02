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На Украине пригрозили России бойней в случае начала войны

Иван Юминов

Политика
На Украине пригрозили России бойней в случае начала войны
Фото: president.gov.ua

Россия столкнется с бойней, если решится на войну с Украиной. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в четверг, 2 декабря.

— Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее. Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом, это будет бойня, — рассказал министр.

Нападение на Киев, как уверен он, может оказаться угрозой для Москвы. Кремль не понял, как отреагируют россияне, если из Украины будет поступать «нескончаемый поток гробов» солдат, приводит слова Кулебы сайт посольства страны в Латвии.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

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