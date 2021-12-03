Эксперт по питанию рассказал, при какой диете человек становится «рыхлым»

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В России увеличивается спрос на растительные продукты питания. Чем опасен полный переход на такую пищу и отказ от животного белка, объяснил специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.

Он сообщил, что мода на вегетарианство может привести к росту числа россиян с избыточным весом. По его словам, переход на растительную пищу, в частности, на альтернативное мясо и молоко, замедляет метаболизм.

— Без белка животного происхождения вес будет активно набирать обороты, потому что мясо ускоряет метаболизм. Растительный белок не ускоряет метаболизм, не усваивается с той интенсивностью, с которой усваивается животный белок. Повсеместный отказ от животного белка только усугубит проблему лишнего веса, — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Другим последствием злоупотребления растительной пищей может стать саркопеническое ожирение, при котором избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы и люди становятся «рыхлыми», сообщил Алименко.

— На бесконечном «здоровом» питании, при отказе от белка животного происхождения люди становятся «рыхлыми»: вес у них вроде небольшой, но объем жировой ткани может находиться на уровне ожирения, потому что мышцы «погорели», — предупреди специалист.

Он добавил, что при такой форме ожирения у человека индекс массы тела может быть в норме.

Врач перечислил варианты перекуса во время диеты. Британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о том, как похудеть без вреда для здоровья. Так, например, во время диеты в качестве перекуса можно употреблять орехи, поскольку они вносят большой вклад в питание. Однако не все орехи могут нести пользу.