Этнодеревню Эмира Кустурицы внесли в список лучших этносел в мире

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Сербское село Мокра-Гора, в котором расположена этнодеревня режиссера Эмира Кустурицы, внесли в список лучших этносел в мире. Об этом сообщила в четверг, 2 декабря, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич.

— Мокра-Гора признана одним из лучших сел мира в этом году. Всемирная туристская организация оценила Мокра-Гору как исключительный образец народной культуры с огромным потенциалом развития сельского туризма, — сказала она.

Село Мокра-Гора расположено в живописной гористой местности между горными системами Тара и Златибор около границы с Боснией и Герцеговиной. Там находятся лечебные источники и несколько туристических объектов. Культурно-туристическим центром села является этнодеревня Дрвенград (Кустендорф) Эмира Кустурицы, которую каждый год посещают сотни тысяч туристов.

Режиссер назвал награду «призом на упорство».

— Это награда за упорство и умение смотреть вперед, которые материализовались. Это также и мой вклад, кстати сказать, все заработанное на кинематографе я вложил сюда. Раньше здесь было место, где люди боялись колесо пробить, а сейчас к нам ежегодно приезжают сотни тысяч людей, — заявил Кустурица, передает ТАСС.

Деревня Дрвенград была построена режиссером для съемок ленты «Жизнь как чудо» (2004).

— Я потерял мой город Сараево во время войны, поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создается кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации, — объяснил Кустурица идею создания этнодеревни.

В ней расположены библиотека, художественная галерея, кинотеатр и церковь Святого Саввы. Кустурица назвал улицы деревни в честь людей, которых он считает великими: Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Иво Андрича, Диего Марадоны, Эрнесто Че Гевары, Николы Теслы, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана. В Дрвенграде проходят кинофестиваль «Кустендорф» и фестиваль русской классической музыки Kustendorf Classic.

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