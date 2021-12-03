Минздрав расширит список противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Минздрав РФ выпустит расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, который может появиться уже в середине декабря. Об этом сообщили источники, близкие к ведомству.

Идет разработка документа на уровне министерства. Проект уже направили в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие заболевания войдут в перечень, будет сообщено позже.

В настоящее время противопоказанием к вакцинации от коронавируса является гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые респираторные инфекции в момент вакцинации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

При этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что существующий перечень противопоказаний расширять не нужно.

— Отек Квинке, анафилактический шок и тяжелая крапивница являются основаниями для выдачи постоянного медотвода. А, например, аллергический дерматит, ринит или бронхиальная астма — для временного. Во время ремиссии пациент может безбоязненно делать прививку. Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе, как многие считают. Опять же, если пациент принимает лекарства и у него не наблюдается обострения, с этим заболеванием можно делать прививку, — сказал врач.

Профессор, завотделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе отметил, что схожие правила действуют для онкобольных. Для них нет никаких противопоказаний для вакцинации от COVID-19, так как коронавирус не влияет на течение рака, пишут «Известия».

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Гинеколог рассказала, можно ли прививаться от ковида во время критических дней. Врач-гинеколог больницы «РЖД-Медицина» в Ростове-на-Дону Валентина Данелян в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что менструация не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Да и влияния критических дней на реакцию при прививке не выявлено.