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Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере

Юлия Курганова

Спорт
Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере
Фото: instagram.com/cristiano

Португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился 800-й раз в карьере. Он забил гол в четверг, 2 декабря, в игре 14-го тура Английской премьер-лиги с «Арсеналом».

Рекордсменом по этому показателю является австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан (805 голов).

Роналду 36 лет, на клубном уровне он забил 685 голов, за сборную Португалии — 115 мячей (мировой рекорд). Футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» по ходу нынешнего сезона за 15 миллионов евро.

21 ноября главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер покинул свой пост. Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер покинул должность главного тренера английского футбольного клуба. По заявлению команды, это решение было очень сложным для руководства.

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