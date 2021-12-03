Льготным категориям москвичей доставили на дом более двух миллионов упаковок лекарств

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Льготные категории горожан получили на дом более двух миллионов упаковок лекарственных средств за прошедшие месяцы 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы в пятницу, 3 декабря.

Такая услуга позволяет максимально обезопасить льготников от заражения коронавирусом и другими инфекциями во время посещения медицинского учреждения. В основном гражданам доставили препараты для лечения диабета и нарушений кровообращения.

— Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому им особенно важно не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом и беречь свое здоровье. Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками, или они выдаются родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов. В среднем более 200 тысяч москвичей ежемесячно получают льготные лекарства на дом. В общей сложности с начала года было выдано два миллиона упаковок лекарств, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что лекарства могут получить на дом все льготные категории горожан, пишет официальный сайт мэра Москвы.

2 декабря в столице начался прием заявок от коммерческих аптек на участие в реализации лекарственных средств по льготным рецептам с QR-кодами. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что обеспечение льготников лекарствами будет осуществляться за счет бюджета города.