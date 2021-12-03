Льготным категориям москвичей доставили на дом более двух миллионов упаковок лекарств
Льготные категории горожан получили на дом более двух миллионов упаковок лекарственных средств за прошедшие месяцы 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы в пятницу, 3 декабря.
Такая услуга позволяет максимально обезопасить льготников от заражения коронавирусом и другими инфекциями во время посещения медицинского учреждения. В основном гражданам доставили препараты для лечения диабета и нарушений кровообращения.
— Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому им особенно важно не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом и беречь свое здоровье. Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками, или они выдаются родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов. В среднем более 200 тысяч москвичей ежемесячно получают льготные лекарства на дом. В общей сложности с начала года было выдано два миллиона упаковок лекарств, — отметили в ведомстве.
Уточняется, что лекарства могут получить на дом все льготные категории горожан, пишет официальный сайт мэра Москвы.
2 декабря в столице начался прием заявок от коммерческих аптек на участие в реализации лекарственных средств по льготным рецептам с QR-кодами. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что обеспечение льготников лекарствами будет осуществляться за счет бюджета города.