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Столичные власти пригласили аптеки к участию в обеспечении льготников лекарствами

Виктория Сикерина

Город
Столичные власти пригласили аптеки к участию в обеспечении льготников лекарствами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице начался прием заявок от коммерческих аптек на участие в реализации лекарственных средств по льготным рецептам с QR-кодами. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 2 декабря.

Она отметила, что обеспечение льготников лекарствами будет осуществляться за счет бюджета города. Проект в настоящий момент является пилотным.

— В Москве стартовал сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению москвичей старше 18 лет, которые являются региональными льготниками, бесплатными лекарствами по электронным рецептам с QR-кодом. Для участия в проекте аптеке необходимо заключить соглашение с Депздравом, быть подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а также соответствовать ряду требований, — заявила заммэра.

По ее словам, электронный рецепт на приобретение лекарств никогда не потеряется и всегда будет доступен в смартфоне или на другом носителе.

Анастасия Ракова добавила, что такая новация положительно влияет и на работу аптек. Так, будут невозможны подделка рецептов и повторный отпуск препаратов.

— В городе насчитывается 700 тысяч человек, которые бесплатно получают назначенные врачами льготные лекарства, поэтому для участников розничного рынка лекарств это хорошая возможность увеличить товарооборот и привлечь новых клиентов. А москвичи смогут получать бесплатные лекарства не только в аптечных пунктах поликлиник, но и в ближайшей аптеке, если она станет участником проекта, — уточнила заместитель мэра столицы.

Для участия в проекте главными требованиями стали наличие московской лицензии на фармацевтику, отсутствие противозаконных действий и регистрация аптеки как юридического лица, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Об эксперименте с коммерческими аптеками стало известно 16 ноября. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

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