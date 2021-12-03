Среднесуточный оборот сферы услуг составил более 22 миллиардов рублей в конце ноября

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Столичная сфера услуг продолжает восстанавливаться после введения с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, за период с 22 по 28 ноября оборот таких предприятий составил более 22 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москва по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что такой показатель на 21,6 процента опередил уровень аналогичного периода 2019 года.

— Последовательно наращивает обороты сфера общественного питания, потерявшая за период нерабочих дней около 58 процентов выручки. На прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 миллиарда рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4 процента. Стремительно растет выручка в сфере бытовых услуг, ее обороты на прошлой неделе выросли на 85 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 505 миллионов рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 миллионов рублей, увеличившись на 65,6 процента, — заявил заммэра.

Исследователи столичного Аналитического центра добавили, что финансовая сфера показала прирост на 35,3 процента по сравнению с уровнем 2019 года, а телекоммуникационные компании — на 32,4 процента.

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что средний оборот салонов красоты составил 233,7 миллиона за указанную неделю, а предприятий сферы культуры и досуга — 507 миллионов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Урон для московских предпринимателей от введения длинных выходных из-за массового распространения коронавируса был минимальным из-за праздничных ноябрьских дней. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 23 ноября.