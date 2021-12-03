Диетолог Соломатина рассказала, как не сорваться на сладкое во время диеты

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Людям, соблюдающим диету, воздержаться от сладкого помогут некоторые виды рыбы и морепродукты, богатые хромом. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что у многих, кто соблюдает диету, возникает соблазн съесть выпечку или шоколад. Как правило, избежать этого помогает хром, его много в морепродуктах, очень много в тунце, сардинах, лососе. Также можно приобрести в аптеке специальную добавку, отметила специалист в комментарии РИАМО.

Кроме того, соблюдать диету проще, если человек применяет дробное питание, при котором выброс инсулина происходит плавно.

Желание съесть что-то высокоэнергетическое – сладкое или жирное – появляется из-за снижения чувствительности к инсулину. Поэтому лучше питаться чаще, но небольшими порциями. А вот интервального голодания лучше избегать.

До этого диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты приводят к быстрому набору веса. По его словам, многие люди отказываются от употребления жиров, потому что боятся потолстеть. Но опасаться нужно не жиров, а быстрых углеводов.