Врач рассказал, что коронавирус может привести к развитию сахарного диабета

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что диабет диагностировали в этом году в 1,5 раза чаще, чем в прошлом. Это связано с пандемией коронавируса, которая продолжается в мире.

Он объяснил, что вирус COVID-19 оказывает воздействие на клетки, в том числе и поджелудочной железы, вызывает их повреждение. Это и может привести к развитию сахарного диабета.

— Помимо этого, во время лечения особенно тяжелых форм новой коронавирусной инфекции пациент получает достаточно большое количество лекарственных препаратов. Многие из них — сильнодействующие и обладают токсичным действием. Они также могут повреждать поджелудочную железу, — отметил врач в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

По словам Осипова, чаще всего на развитие диабета влияют наследственные факторы, но заболевание может проявиться и просто под воздействием вирусной инфекции, большого количества лекарственных препаратов.

До этого врач выразил надежду, что вакцины РФ будут эффективны против «омикрона». Он рассказал, что новый штамм «омикрон» на сегодняшний день изучен мало. Однако многие специалисты отмечают, что он распространяется гораздо быстрее, чем остальные варианты коронавируса.