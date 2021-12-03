Писатель Андрей Балабуха умер на 75-м году жизни

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Российский писатель, поэт и литературный критик Андрей Балабуха умер на 75-м году жизни в четверг, 2 декабря. Об этом сообщила заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга по издательским вопросам Татьяна Алферова.

— Умер Андрей Дмитриевич Балабуха, — написала она на своей странице в Facebook.

Балабуха родился в Ленинграде 10 апреля 1947 года. За свою жизнь он успел поработать не только писателем, но и топографом, а также инженером-проектировщиком

Писатель удостоился премии имени И. Ефремова за вклад в отечественный жанр фантастики, а также премии им А. Р. Беляева за свои критические статьи о зарубежных писателях.

Балабуха известен аудитории такими своими книгами, как «Предтечи», «Люди кораблей», «Нептунова арфа», «Чудо человека и другие рассказы», «Эпициклы» и другими.