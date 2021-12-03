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Москвичам рассказали, как офисы МФЦ помогли людям с ментальными особенностями

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали, как офисы МФЦ помогли людям с ментальными особенностями
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столичных центрах госуслуг «Мои документы» начали работать 67 воспитанников психоневрологических интернатов (ПНИ) в рамках реализации проекта по трудоустройству горожан с ментальными особенностями. Об этом рассказали в пресс-службе московских офисов в пятницу, 3 декабря.

Уточняется, что такие сотрудники в основном занимаются консультацией заявителей в зоне онлайн-услуг, работой с архивными данными и формированием пакетов документов.

К каждому воспитаннику ПНИ во время процесса трудоустройства приставлен куратор, который помогает соискателю на всех этапах.

— Для большинства молодых людей это первое место работы. Поэтому мы стараемся создать дружелюбную атмосферу, корректировать служебные обязанности в соответствии с навыками и желаниями ребят. Они быстро адаптируются в коллективе и очень скоро начинают принимать участие во всех корпоративных мероприятиях, например утренних собраниях и праздничных чаепитиях. Этот проект много значит для нас. Мы стремимся не только помочь людям с ментальными особенностями в трудоустройстве, но и в целом адаптироваться в обществе, раскрыть свой потенциал, стать независимыми и уверенными в своих силах, — заявила заместитель директора по работе с персоналом центров госуслуг по столице Юлия Дронова.

Официальный сайт мэра Москвы добавил, что офисы «Мои документы» регулярно проводят собеседования с воспитанниками ПНИ и стараются подобрать им подходящую работу.

Ранее сервис «Работу.ру» в преддверии Международного дня людей с инвалидностью рассказал о самых перспективных и успешных вакансиях для таких россиян.

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