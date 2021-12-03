Бойца ММА Чоршанбиева задержали за гонки в Лефортовском тоннеле

Фото: Скриншот с видео МВД

В Москве полиция задержала 26-летнего бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за опасное вождение. Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил «ВМ», что задержанный публиковал нарушения ПДД в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей. Впоследствии его машину останови на 92-м километре внешней стороны МКАД, мужчину доставили в отдел ГИБДД по ЮВАО для разбирательства.

— Задержанный — 26-летний житель столицы — был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без права управления. Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории РФ, — рассказал Васенин.

Он также добавил, что автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

По данным Telegram-канала SHOT, за неоднократное нарушение ПДД задержали блогера и бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, а позже выложил видео в соцсеть Instagram.

Видео: Instagram / chchorshanbiev_pm

В августе Чоршанбиев протаранил столб на BMW в Казани. Тогда он заявил автоинспекторам, что его якобы «подрезали», и его машина вылетела с дороги.

Фото: Telegram / SHOT

До этого сообщалось, что суд арестовал до 26 января водителя BMW, перевозившего крупную партию наркотиков. 23-летний водитель иномарки перевозил наркотики и устроил крупное ДТП на МКАД, скрываясь от сотрудников полиции. В пресс-службе МВД России заявили, что в квартире, которую арендовал подозреваемый, нашли еще свыше тысячи пакетов и свертков с расфасованным наркотиком, его общая масса превысила пять килограммов.