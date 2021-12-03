Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бойца ММА Чоршанбиева задержали за гонки в Лефортовском тоннеле

Илья Ашуров

Происшествия
Бойца ММА Чоршанбиева задержали за гонки в Лефортовском тоннеле
Фото: Скриншот с видео МВД

В Москве полиция задержала 26-летнего бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за опасное вождение. Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил «ВМ», что задержанный публиковал нарушения ПДД в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей. Впоследствии его машину останови на 92-м километре внешней стороны МКАД, мужчину доставили в отдел ГИБДД по ЮВАО для разбирательства.

— Задержанный — 26-летний житель столицы — был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без права управления. Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории РФ, — рассказал Васенин.

Он также добавил, что автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

По данным Telegram-канала SHOT, за неоднократное нарушение ПДД задержали блогера и бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, а позже выложил видео в соцсеть Instagram.

Видео: Instagram / chchorshanbiev_pm

В августе Чоршанбиев протаранил столб на BMW в Казани. Тогда он заявил автоинспекторам, что его якобы «подрезали», и его машина вылетела с дороги.

Бойца ММА Чоршанбиева задержали за гонки в Лефортовском тоннеле Фото: Telegram / SHOT

До этого сообщалось, что суд арестовал до 26 января водителя BMW, перевозившего крупную партию наркотиков. 23-летний водитель иномарки перевозил наркотики и устроил крупное ДТП на МКАД, скрываясь от сотрудников полиции. В пресс-службе МВД России заявили, что в квартире, которую арендовал подозреваемый, нашли еще свыше тысячи пакетов и свертков с расфасованным наркотиком, его общая масса превысила пять килограммов.

Читайте также:
Блогеры Задержания МВД
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте