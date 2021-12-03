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Иммунолог объяснила, почему появление «омикрона» в России неизбежно

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог объяснила, почему появление «омикрона» в России неизбежно
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева объяснила, почему появление нового штамма коронавируса «омикрон» неизбежно в России.

— Он к нам обязательно придет. Поскольку у нас люди прекрасно летают, кто и куда хочет, в том числе в Африку. Естественно, люди будут пересекаться и перевозить новые штаммы, — отметила она в комментарии ФАН.

По ее словам, сложно сказать, сколько потребуется времени, чтобы был обнаружен новый штамм на территории России. Возможно, из-за большого количества российских путешественников и туристов из разных стран он уже проник в страну.

Как отмечают специалисты, новый штамм распространяется очень быстро, но чаще всего люди переносят его в легкой форме. В основном у пациентов фиксируются типичные симптомы гриппа: сухой кашель, лихорадка, потливость и прочие. На сегодняшний день «омикрон» зарегистрирован более чем в 20 странах.

До этого врач Владимир Мещеряков выразил надежду, что вакцины РФ будут эффективны против «омикрона». По его словам, зарубежные вакцинологи считают, что раз у «омикрона» есть сходство с предыдущими штаммами, то и вакцины от него тоже будут работать.

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